Кудерметова обыграла вторую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Токио

Матч продлился 2 часа 23 минуты. Кудерметова сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Ее соперница лишь раз сумела выполнить подачу навылет, совершила шесть двойных ошибок и и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

26-летняя россиянка впервые в карьере обыграла Свентек. До этого Кудерметова потерпела от польской теннисистки четыре поражения, не зацепив у нее ни единого сета и взяв всего лишь 10 геймов.

«Я просто старалась верить, что могу ее победить. Сегодня у меня получилось — и я рада, что мне удалось изменить ситуацию, выиграть один матч. Я сегодня очень хорошо подавала — я очень этим довольна. Но в последнем гейме я сосредотачивалась на том, чтобы играть розыгрыши. Я была готова к этому, а не старалась закончить все подачей», — сказала Кудерметова после матча.

В полуфинале турнира в Токио Кудерметова встретится с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, которая сегодня одержала победу над еще одной россиянкой Екатериной Александровой (6:2, 7:5).

На еще одну путевку в полуфинал претендует первая ракетка России Дарья Касаткина. Для этого ей нужно сегодня обыграть четвертую ракетку мира, американку Джессику Пегулу.