Кудерметова вышла в третий круг на турнире в Пекине, выиграв два сета всухую

Встреча с украинской спортсменкой завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:0 в пользу Кудерметовой Во время второго сета матч прерывался из-за дождя. В третьем круге россиянка сыграет с недавней победительницей US Open Коко Гауфф из США (третий номер посева).

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд соревнований превышает 8,127 миллионов долларов. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005). Победительницей предыдущего розыгрыша стала японка Наоми Осака, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор соревнование не проводилось в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Позднее спортсменка заверила, что находится в безопасности.