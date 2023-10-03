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15:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Кудерметова вышла в третий круг на турнире в Пекине, выиграв два сета всухую

В матче второго круга россиянка обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко.

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Источник: Reuters

Встреча с украинской спортсменкой завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:0 в пользу Кудерметовой Во время второго сета матч прерывался из-за дождя. В третьем круге россиянка сыграет с недавней победительницей US Open Коко Гауфф из США (третий номер посева).

26-летняя Вероника Кудерметова занимает 16-ю строчку в рейтинге WTA.

1 октября Кудерметова выиграла турнир WTA 500 в Токио. По ходу турнира российская теннисистка обыграла 2-ю ракетку мира Игу Швентек из Польши, а в финале 4-ю ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд соревнований превышает 8,127 миллионов долларов. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005). Победительницей предыдущего розыгрыша стала японка Наоми Осака, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор соревнование не проводилось в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Позднее спортсменка заверила, что находится в безопасности.

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