Даниил Медведев вышел в финал турнира в Пекине

Медведев в восьмой раз в сезоне вышел в финал соревнований под эгидой ATP, в 2023 году он выиграл пять титулов. Россиянин в четвертый раз победил немецкого теннисиста Александра Зверева по ходу текущего сезона. Последняя очная встреча между спортсменами, которая состоялась в августе на турнире в Цинциннати, осталась за Зверевым. До этого Медведев трижды был сильнее соперника, победив его на турнирах в Индиан-Уэллсе, Монако и Риме.