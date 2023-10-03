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16:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Александра Зверева в полуфинальном матче турнира в Пекине.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Медведева, спортсмены провели на корте 1 час и 25 минут. В финале россиянин сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

Медведев в восьмой раз в сезоне вышел в финал соревнований под эгидой ATP, в 2023 году он выиграл пять титулов. Россиянин в четвертый раз победил немецкого теннисиста Александра Зверева по ходу текущего сезона. Последняя очная встреча между спортсменами, которая состоялась в августе на турнире в Цинциннати, осталась за Зверевым. До этого Медведев трижды был сильнее соперника, победив его на турнирах в Индиан-Уэллсе, Монако и Риме.

27-летний Медведев занимает третье место в рейтинге ATP. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах «Большого шлема» является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Турнир в Пекине относится к категории ATP-500. Его призовой фонд составляет более $3,6 млн.

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