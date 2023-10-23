Аслан Карацев поднялся на 13 позиций в рейтинге ATP
Еще один российский теннисист — Павел Котов — вошел в первую сотню рейтинга.
Еще один российский теннисист — Павел Котов — вошел в первую сотню рейтинга.
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.
В первое пятерке рейтинга по-прежнему двое россиян — Данила Медведев (3-е место) и Андрей Рублев (5-е место).
Аслан Карацев после выхода в финал на турнире ATP-500 в Токио поднялся с 50-й на 37-ю строчку рейтинга АТР.
Павел Котов на прошедшей неделе также вышел в финал турнира ATP — в Стокгольме россиянин по ходу турнира обыграл несколько сеянных теннисистов, а в решающем матче уступил французу Гаэлю Монфису. Котов поднялся сразу на 28 позиций и занимает 81-ю строчку рейтинга. Это наивысшее достижение для 24-летнего спортсмена. Ранее самой высокой позицией в мировом рейтинге для Котова была 85-я строчка.
Также в первой сотне рейтинга находятся еще трое теннисистов из России. Карен Хачанов занимает 16-е место, Роман Сафиуллин — 43-е Александр Шевченко — 83-е.
Топ-10 рейтинга ATP на 23 октября: