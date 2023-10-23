Аслан Карацев поднялся на 13 позиций в рейтинге ATP

Аслан Карацев после выхода в финал на турнире ATP-500 в Токио поднялся с 50-й на 37-ю строчку рейтинга АТР.

Павел Котов на прошедшей неделе также вышел в финал турнира ATP — в Стокгольме россиянин по ходу турнира обыграл несколько сеянных теннисистов, а в решающем матче уступил французу Гаэлю Монфису. Котов поднялся сразу на 28 позиций и занимает 81-ю строчку рейтинга. Это наивысшее достижение для 24-летнего спортсмена. Ранее самой высокой позицией в мировом рейтинге для Котова была 85-я строчка.