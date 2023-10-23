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10:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Аслан Карацев поднялся на 13 позиций в рейтинге ATP

Еще один российский теннисист — Павел Котов — вошел в первую сотню рейтинга.

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Источник: AP 2023

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

В первое пятерке рейтинга по-прежнему двое россиян — Данила Медведев (3-е место) и Андрей Рублев (5-е место).

Аслан Карацев после выхода в финал на турнире ATP-500 в Токио поднялся с 50-й на 37-ю строчку рейтинга АТР.

Павел Котов на прошедшей неделе также вышел в финал турнира ATP — в Стокгольме россиянин по ходу турнира обыграл несколько сеянных теннисистов, а в решающем матче уступил французу Гаэлю Монфису. Котов поднялся сразу на 28 позиций и занимает 81-ю строчку рейтинга. Это наивысшее достижение для 24-летнего спортсмена. Ранее самой высокой позицией в мировом рейтинге для Котова была 85-я строчка.

Также в первой сотне рейтинга находятся еще трое теннисистов из России. Карен Хачанов занимает 16-е место, Роман Сафиуллин — 43-е Александр Шевченко — 83-е.

Топ-10 рейтинга ATP на 23 октября:

  1. Новак Джокович (Сербия);
  2. Карлос Алькарас (Испания);
  3. Даниил Медведев (Россия);
  4. Янник Синнер (Италия);
  5. Андрей Рублев (Россия);
  6. Хольгер Руне (Дания);
  7. Стефанос Циципас (Греция);
  8. Каспер Рууд (Норвегия);
  9. Тейлор Фриц (США);
  10. Александр Зверев (Германия).

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