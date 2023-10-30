Медведев получит $600 тыс за лучший результат сезона на турнирах ATP

Спортсмен получит бонус от организации в размере $600 тысяч.

Медведев на прошлой неделе в финале заключительного в сезоне турнира категории ATP 500 в Вене проиграл Синнеру, но выход в финал позволил ему опередить по очкам Карлоса Алькараса. Испанец получит $300 тысяч. Третьим в рейтинге стал недавний соперник россиянина итальянец Янник Синнер, который получит $200 тыс.

ATP в начале сезона объявила о вознаграждении в размере $1,3 млн по итогам сезона для топ-5 теннисистов, которые наберут наибольшее количество очков на турнирах категории ATP 500 и сыграют как минимум на четырех из них.