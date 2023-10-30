Медведев получит $600 тыс за лучший результат сезона на турнирах ATP
Российский теннисист Даниил Медведев по итогам сезона занял первое место по очкам, набранным на турнирах категории ATP 500.
Российский теннисист Даниил Медведев по итогам сезона занял первое место по очкам, набранным на турнирах категории ATP 500.
Спортсмен получит бонус от организации в размере $600 тысяч.
Медведев на прошлой неделе в финале заключительного в сезоне турнира категории ATP 500 в Вене проиграл Синнеру, но выход в финал позволил ему опередить по очкам Карлоса Алькараса. Испанец получит $300 тысяч. Третьим в рейтинге стал недавний соперник россиянина итальянец Янник Синнер, который получит $200 тыс.
ATP в начале сезона объявила о вознаграждении в размере $1,3 млн по итогам сезона для топ-5 теннисистов, которые наберут наибольшее количество очков на турнирах категории ATP 500 и сыграют как минимум на четырех из них.
Даниил Медведев занимает третью строчку в мировом рейтинге уступая Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу.