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18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев получит $600 тыс за лучший результат сезона на турнирах ATP

Российский теннисист Даниил Медведев по итогам сезона занял первое место по очкам, набранным на турнирах категории ATP 500.

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Источник: Reuters

Спортсмен получит бонус от организации в размере $600 тысяч.

Медведев на прошлой неделе в финале заключительного в сезоне турнира категории ATP 500 в Вене проиграл Синнеру, но выход в финал позволил ему опередить по очкам Карлоса Алькараса. Испанец получит $300 тысяч. Третьим в рейтинге стал недавний соперник россиянина итальянец Янник Синнер, который получит $200 тыс.

ATP в начале сезона объявила о вознаграждении в размере $1,3 млн по итогам сезона для топ-5 теннисистов, которые наберут наибольшее количество очков на турнирах категории ATP 500 и сыграют как минимум на четырех из них.

Даниил Медведев занимает третью строчку в мировом рейтинге уступая Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу.

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