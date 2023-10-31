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11:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Эжени Бушар поразила фанатов откровенным нарядом на Хэллоуин

Канадская теннисистка Эжени Бушар поделилась в соцсетях фотографиями своего наряд на Хэллоуин.

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Бушар предстала в образе Женщины-кошки, облачившись в чёрный кружевной костюм. На фотографиях теннисистка позирует на балконе с видом на Монреаль. Подписчики остались в восторге:

  • «Очень красиво»;
  • «Девушка-мечта»;
  • «Потрясающе»;
  • «Меня сводит с ума этот кружевной верх»;
  • «Чудесный костюм. На тебе смотрится очень мило».

Бывшая пятая ракетка мира последний раз выходила на корт 19 сентября. Сейчас 29-летняя теннисистка готовится к финалу Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет с 7 по 12 ноября.

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