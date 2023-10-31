Эжени Бушар поразила фанатов откровенным нарядом на Хэллоуин

Бушар предстала в образе Женщины-кошки, облачившись в чёрный кружевной костюм. На фотографиях теннисистка позирует на балконе с видом на Монреаль. Подписчики остались в восторге:

Бывшая пятая ракетка мира последний раз выходила на корт 19 сентября. Сейчас 29-летняя теннисистка готовится к финалу Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет с 7 по 12 ноября.