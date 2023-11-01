Сафиуллин прокомментировал победу над второй ракеткой мира

«Выше квалификации я еще не играл на турнирах такого уровня, и уж тем более против Карлоса и ребят из топ-10 или топ-20. Нужно было поднимать уровень. Мне удалось это сделать. Для Карлоса это было не лучшее выступление, но я всё равно рад, что смог победить… Даже если он не в лучшей форме, победить его сложно. Так что я очень рад, что смог это сделать.
В игре против этих парней важно всё. Тактическая, физическая и психологическая подготовка очень важна. Ключевое — это сохранять концентрацию от начала и до конца… Кто сможет продержаться дольше, тот станет победителем», — сказал Сафиуллин.
Сафиуллин занимает 45-е место в рейтинге АТР. Для 26-летнего россиянина это первая победа в карьере над соперником из топ-3 и третья над соперником из топ-10.
В третьем круге Сафиуллин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым, который ранее одержал победу над сербом Ласло Дьере (6:4, 7:5).