Сафиуллин прокомментировал победу над второй ракеткой мира

«Выше квалификации я еще не играл на турнирах такого уровня, и уж тем более против Карлоса и ребят из топ-10 или топ-20. Нужно было поднимать уровень. Мне удалось это сделать. Для Карлоса это было не лучшее выступление, но я всё равно рад, что смог победить… Даже если он не в лучшей форме, победить его сложно. Так что я очень рад, что смог это сделать.



В игре против этих парней важно всё. Тактическая, физическая и психологическая подготовка очень важна. Ключевое — это сохранять концентрацию от начала и до конца… Кто сможет продержаться дольше, тот станет победителем», — сказал Сафиуллин.