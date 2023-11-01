Даниил Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже
Третья ракетка мира уступил в трех сетах болгарину Григору Димитрову.
Третья ракетка мира уступил в трех сетах болгарину Григору Димитрову.
В матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Париже Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Болгарии Григора Димитрова, занимающего в рейтинге 17-е место. Игра продолжалась почти три часа и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7).
Димитрову в третьем круге будет противостоять представитель Казахстана Александр Бублик, выбивший из соревнований чилийца Николаса Харри.
Ранее в третий круг парижского турнира пробились Роман Сафиуллин, переигравший вторую ракетку мира Карлоса Алькараса, Карен Хачанов и Андрей Рублев.