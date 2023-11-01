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17:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже

Третья ракетка мира уступил в трех сетах болгарину Григору Димитрову.

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Источник: AP 2023

В матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Париже Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Болгарии Григора Димитрова, занимающего в рейтинге 17-е место. Игра продолжалась почти три часа и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7).

Димитрову в третьем круге будет противостоять представитель Казахстана Александр Бублик, выбивший из соревнований чилийца Николаса Харри.

Ранее в третий круг парижского турнира пробились Роман Сафиуллин, переигравший вторую ракетку мира Карлоса Алькараса, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

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