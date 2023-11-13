Джокович восьмой раз завершит сезон первой ракеткой мира

Благодаря этой победе 36-летний серб гарантировал себе первую строчку рейтинга АТР по итогам сезона. Он в восьмой раз завершит сезон во главе мужского теннисного рейтинга и тем самым обновит свой же рекорд, который он установил в 2021 году, став первой ракеткой мира по итогам года в седьмой раз в карьере.