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10:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович восьмой раз завершит сезон первой ракеткой мира

Новак Джокович обыграл норвежского теннисиста Хольгера Руне (7:6, 6:7, 6:3) в первом круге группового этапа итогового турнира ATP.

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Источник: Reuters

Благодаря этой победе 36-летний серб гарантировал себе первую строчку рейтинга АТР по итогам сезона. Он в восьмой раз завершит сезон во главе мужского теннисного рейтинга и тем самым обновит свой же рекорд, который он установил в 2021 году, став первой ракеткой мира по итогам года в седьмой раз в карьере.

Впервые Джокович закончил год на вершине рейтинга АТР в 2011 году. В общей сложности он возглавлял рейтинг на протяжении рекордных 399 недель.

11 сентября Джокович в 10-й раз возглавил рейтинг АТР, сместив с первой строчки испанца Карлоса Алькараса.

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