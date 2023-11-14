Медведев повторил рекорд Кафельникова в АТР 29-летней давности

В первом матче на Итоговом турнире ATP Медведев обыграл россиянина Андрея Рублева, который является пятой ракеткой мира, в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Эта победа стала для Медведева 11-й за календарный год над игроками из топ-10 рейтинга ATP. Он повторил рекорд Кафельникова 29-летней давности. В 1994 году Евгений также одержал 11 побед.