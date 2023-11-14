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09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев повторил рекорд Кафельникова в АТР 29-летней давности

Российский теннисист Даниил Медведев повторил рекорд соотечественника Евгения Кафельникова по числу побед среди россиян над игроками из топ-10 мирового рейтинга за календарный год, сообщает Opta Ace.

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Источник: Reuters

В первом матче на Итоговом турнире ATP Медведев обыграл россиянина Андрея Рублева, который является пятой ракеткой мира, в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Эта победа стала для Медведева 11-й за календарный год над игроками из топ-10 рейтинга ATP. Он повторил рекорд Кафельникова 29-летней давности. В 1994 году Евгений также одержал 11 побед.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском в Турине и завершится 19 ноября. Призовой фонд соревнований составляет рекордные $15 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович.

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