Джокович потерпел первое поражение на Итоговом турнире

Теннисисты провели на корте 3 часа 9 минут. Джокович сделал 20 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт. У Синнера 15 подач на вылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта.

Для 22-летнего итальянца это первая победа в карьере над Джоковичем. Синнер прервал 19-матчевую беспроигрышную серию первой ракетки мира, которая продолжалась с 17 августа. Последний раз 36-летний серб проигрывал испанцу Карлосу Алькарасу в финале «Уимблдона».

В следующем туре группового этапа Джокович сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, а четвертая ракетка мира Синнер сыграет с датчанином Хольгером Руне. Оба матча пройдут в четверг, 16 ноября.