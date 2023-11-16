Медведев обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира

Благодаря этой победе 27-летний россиянин досрочно вышел в полуфинал турнира. В первом матче он обыграл соотечественника Андрея Рублева (6:4, 6:2). В заключительной игре группового раунда он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

В первом матче игрового дня Алькарас обыграл Рублева (7:5, 6:2) и лишил россиянина шансов на выход из группы.

«Я видел его сегодняшний матч против Андрея, и он сыграл намного лучше, чем в первом матче. Я надеюсь, что завтра буду чувствовать себя хорошо и буду готов к бою. Этот турнир сложный, потому что я уже вышел в полуфинал, но хочу сохранить ритм», — сказал Медведев после матча.

Победа над Зверевым стала для Медведева 12-й в этом году над игроком из топ-10, благодаря чему он смог побить рекорд Евгения Кафельникова. В 1994 году Кафельников одержал 11 побед над соперниками из первой десятки рейтинга АТР.