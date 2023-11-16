Медведев обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира
Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева (7:6, 6:4) во втором матче группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.
Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева (7:6, 6:4) во втором матче группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.
Благодаря этой победе 27-летний россиянин досрочно вышел в полуфинал турнира. В первом матче он обыграл соотечественника Андрея Рублева (6:4, 6:2). В заключительной игре группового раунда он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
В первом матче игрового дня Алькарас обыграл Рублева (7:5, 6:2) и лишил россиянина шансов на выход из группы.
«Я видел его сегодняшний матч против Андрея, и он сыграл намного лучше, чем в первом матче. Я надеюсь, что завтра буду чувствовать себя хорошо и буду готов к бою. Этот турнир сложный, потому что я уже вышел в полуфинал, но хочу сохранить ритм», — сказал Медведев после матча.
Победа над Зверевым стала для Медведева 12-й в этом году над игроком из топ-10, благодаря чему он смог побить рекорд Евгения Кафельникова. В 1994 году Кафельников одержал 11 побед над соперниками из первой десятки рейтинга АТР.
Итоговый турнир ATP, призовой фонд которого составляет 15 млн долларов, завершится 19 ноября. Действующим победителем турнира является Новак Джокович. Медведев единственный раз выигрывал Итоговый турнир в 2020 году.