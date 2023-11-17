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18:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев узнал соперника по полуфиналу Итогового турнира АТР

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл россиянина Даниила Медведева в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP.

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Источник: AP 2023

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Алькараса, теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Испанец одержал вторую победу на турнире и обеспечил себе первое место в группе, которое дает право сыграть в плей-офф. Ранее Медведев досрочно вышел в полуфинал, спортсмен занял второе место на групповом этапе.

В полуфинале Итогового турнира ATP Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем, Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября. Действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Призовой фонд соревнований составляет рекордные $ 15 млн.

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