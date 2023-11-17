Медведев узнал соперника по полуфиналу Итогового турнира АТР

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Алькараса, теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Испанец одержал вторую победу на турнире и обеспечил себе первое место в группе, которое дает право сыграть в плей-офф. Ранее Медведев досрочно вышел в полуфинал, спортсмен занял второе место на групповом этапе.