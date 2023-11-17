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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Победа Синнера вывела Джоковича в полуфинал Итогового турнира

Итальянец Янник Синнер обыграл датчанина Хольгера Руне в матче группового этапа Итогового турнира ATP.

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Источник: Reuters

Янник Синнер был сильнее Хольгера Руне в трех сетах — 6:2, 5:7, 6:4. Таким образом, итальянец победил во всех трех матчах группового турнира. Также Синнер побеждал в поединках с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом, который позднее снялся с турнира из-за травмы спины. Его заменил поляк Хуберт Хуркач.

Если бы в заключительном матче Зеленой группы победил Хольгер Руне, то именно он вместо Новака Джоковича занял бы место в полуфинале Итогового турнира.

В другой группе россиянин Даниил Медведев обеспечил себе участие в полуфинале Итогового турнира. Испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев в заключительном туре поборются за вторую путевку в плей-офф.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября. Действующим победителем является Новак Джокович

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