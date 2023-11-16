Джокович обыграл Хуркача в третьем матче Итогового турнира ATP
Несмотря на победу, первая ракетка мира из Сербии рискует покинуть Итоговый турнир уже после группового турнира.
Несмотря на победу, первая ракетка мира из Сербии рискует покинуть Итоговый турнир уже после группового турнира.
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл поляка Хуберта Хуркача в третьем матче группового этапа итогового турнира ATP в итальянском Турине.
Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:1.
Джокович одержал две победы в трех матчах и сохраняет шансы на выход в полуфинал турнира. Однако, если датчанин Хольгер Руне окажется сильнее итальянца Янника Синнера, то первая ракетка мира завершит свои выступления на Итоговом турнире.
В другой группе россиянин Даниил Медведев обеспечил себе участие в полуфинале Итогового турнира. Испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев в заключительном туре поборются за вторую путевку в плей-офф.