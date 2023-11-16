Джокович обыграл Хуркача в третьем матче Итогового турнира ATP

Джокович одержал две победы в трех матчах и сохраняет шансы на выход в полуфинал турнира. Однако, если датчанин Хольгер Руне окажется сильнее итальянца Янника Синнера, то первая ракетка мира завершит свои выступления на Итоговом турнире.