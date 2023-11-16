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16 ноября, источник: Sportmail.ru

Джокович обыграл Хуркача в третьем матче Итогового турнира ATP

Несмотря на победу, первая ракетка мира из Сербии рискует покинуть Итоговый турнир уже после группового турнира.

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Источник: Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл поляка Хуберта Хуркача в третьем матче группового этапа итогового турнира ATP в итальянском Турине.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:1.

Джокович одержал две победы в трех матчах и сохраняет шансы на выход в полуфинал турнира. Однако, если датчанин Хольгер Руне окажется сильнее итальянца Янника Синнера, то первая ракетка мира завершит свои выступления на Итоговом турнире.

В другой группе россиянин Даниил Медведев обеспечил себе участие в полуфинале Итогового турнира. Испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев в заключительном туре поборются за вторую путевку в плей-офф.

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