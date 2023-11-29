Организаторы турниров Большого шлема могут выйти из ATP и WTA

Как сообщает портал The Athletic, в «премьер-тур», который планируют сформировать организаторы турниров Большого шлема, войдут еще 10 турниров партнеров.

Целью создания тура является разработка более сбалансированного календаря для теннисистов. Отмечается, что тур будет по структуре напоминать «Формулу-1». По планам, реализация проекта займет от одного года до двух лет.