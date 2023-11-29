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14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Организаторы турниров Большого шлема могут выйти из ATP и WTA

Организаторы турниров Большого шлема намерены выйти из-под эгиды Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) с целью создания собственного тура.

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Источник: AP 2023

Как сообщает портал The Athletic, в «премьер-тур», который планируют сформировать организаторы турниров Большого шлема, войдут еще 10 турниров партнеров.

Целью создания тура является разработка более сбалансированного календаря для теннисистов. Отмечается, что тур будет по структуре напоминать «Формулу-1». По планам, реализация проекта займет от одного года до двух лет.

Теннисный сезон начинается ежегодно в январе и завершается в ноябре. Он состоит из турниров Большого шлема, турниров категорий 1 000, 500 и 250 (по количеству рейтинговых очков, которые достаются победителям соревнований), «челленджеров» (турниров более низкой категории), а также командных соревнований — ATP Cup и Кубка Дэвиса.

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