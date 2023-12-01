Пятая и шестая ракетки России сыграли свадьбу

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=31acf49e7760a464&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239919" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Анастасия Потапова выложила несколько видео с церемонии бракосочетания. «Мистер и миссис Шевченко», — подписала теннисистка один из роликов.

Пара начала встречаться в этом году, а в конце сентября Александр сделал предложение Анастасии.