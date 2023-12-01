Пятая и шестая ракетки России сыграли свадьбу
Российские теннисисты Александр Шевченко и Анастасия Потапова поженились.
Российские теннисисты Александр Шевченко и Анастасия Потапова поженились.
Анастасия Потапова выложила несколько видео с церемонии бракосочетания. «Мистер и миссис Шевченко», — подписала теннисистка один из роликов.
Пара начала встречаться в этом году, а в конце сентября Александр сделал предложение Анастасии.
Потапова занимает 28-е место в рейтинге WTA, а Александр располагается на 49-й строчке рейтинга АТР. Теннисисты вместе выступят на международном выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря.