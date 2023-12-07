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12:10 (мск), источник: Sportmail.ru

На Australian Open-2024 сыграют не менее 18 российских теннисистов

Представлена официальная заявка Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.

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Источник: Reuters

На первый турнир «Большого шлема» нового сезона заявлены 18 представителей России.

Мужской одиночный разряд

  • Даниил Медведев (3-е место в рейтинге ATP);
  • Андрей Рублев (5);
  • Карен Хачанов (15);
  • Аслан Карацев (35);
  • Роман Сафиуллин (39);
  • Александр Шевченко (48);
  • Павел Котов (67).

Женcкий одиночный разряд:

  • Людмила Самсонова (16-е место в рейтинга WTA);
  • Дарья Касаткина (18);
  • Вероника Кудерметова (19);
  • Екатерина Александрова (21);
  • Анастасия Потапова (28);
  • Анна Блинкова (50);
  • Мирра Андреева (56);
  • Анастасия Павлюченкова (57);
  • Элина Аванесян (74);
  • Анна Калинская (76);
  • Диана Шнайдер (88).

Стоит отметить, что непосредственно перед турниром количество россиян может увеличиться за счет победителей квалификации.

Действующими чемпионами Australian Open в одиночном разряде являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко. Среди представителей России наилучший результат на прошлом Australian Open показал Карен Хачанов, который в полуфинале уступил греку Стефаносу Циципасу (6:7, 4:6, 7:6, 3:6).

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