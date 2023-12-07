На Australian Open-2024 сыграют не менее 18 российских теннисистов
Представлена официальная заявка Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.
Представлена официальная заявка Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.
На первый турнир «Большого шлема» нового сезона заявлены 18 представителей России.
Стоит отметить, что непосредственно перед турниром количество россиян может увеличиться за счет победителей квалификации.
Действующими чемпионами Australian Open в одиночном разряде являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко. Среди представителей России наилучший результат на прошлом Australian Open показал Карен Хачанов, который в полуфинале уступил греку Стефаносу Циципасу (6:7, 4:6, 7:6, 3:6).