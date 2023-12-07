На Australian Open-2024 сыграют не менее 18 российских теннисистов

На Australian Open-2024 сыграют не менее 18 российских теннисистов

Представлена официальная заявка Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.