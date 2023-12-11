Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эмполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Сельта
Хоккей. НХЛ
12.12
Айлендерс
Торонто
Хоккей. НХЛ
12.12
Баффало
Аризона
Хоккей. НХЛ
12.12
Даллас
Детройт
Хоккей. НХЛ
12.12
Колорадо
Калгари
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Сан-Хосе
Б
54
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Миннесота
03
Все события
Фоторепортажи
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
18:11 (мск), источник: Sportmail.ru

WTA назвала «Новичком года» 16-летнюю Мирру Андрееву

Российская теннисистка Мирра Андреева получила награду «Новичок года» от Женской теннисной ассоциации.

Наверх
Источник: Reuters

Премия WTA Player Award 2023 проводится ежегодно, победителей выбирают представители международных СМИ.

В прошедшем сезоне Мирра Андреева поднялась на 359 мест в мировом рейтинге. Спортсменка начинала год на 405 месте, а закончила на 46 строчке. 16-летняя теннисистка дошла до четвертого раунда на турнире категории WTA 1000 в Мадриде, после чего пробилась на турниры «Большого шлема» через квалификацию, дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» и до четвертого раунда на Уимблдоне. По ходу сезона Андреева четыре раза выиграла теннисисток из топ-20 рейтинга WTA.

Ранее стало известно, что Андреева примет участие в первом в сезоне турнире «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии, который пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США завершился очередной чемпионат мира по Microsoft Excel
WTA назвала «Новичком года» 16-летнюю Мирру Андрееву
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь