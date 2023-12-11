WTA назвала «Новичком года» 16-летнюю Мирру Андрееву
Российская теннисистка Мирра Андреева получила награду «Новичок года» от Женской теннисной ассоциации.
Российская теннисистка Мирра Андреева получила награду «Новичок года» от Женской теннисной ассоциации.
Премия WTA Player Award 2023 проводится ежегодно, победителей выбирают представители международных СМИ.
В прошедшем сезоне Мирра Андреева поднялась на 359 мест в мировом рейтинге. Спортсменка начинала год на 405 месте, а закончила на 46 строчке. 16-летняя теннисистка дошла до четвертого раунда на турнире категории WTA 1000 в Мадриде, после чего пробилась на турниры «Большого шлема» через квалификацию, дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» и до четвертого раунда на Уимблдоне. По ходу сезона Андреева четыре раза выиграла теннисисток из топ-20 рейтинга WTA.
Ранее стало известно, что Андреева примет участие в первом в сезоне турнире «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии, который пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.