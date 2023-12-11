WTA назвала «Новичком года» 16-летнюю Мирру Андрееву

В прошедшем сезоне Мирра Андреева поднялась на 359 мест в мировом рейтинге. Спортсменка начинала год на 405 месте, а закончила на 46 строчке. 16-летняя теннисистка дошла до четвертого раунда на турнире категории WTA 1000 в Мадриде, после чего пробилась на турниры «Большого шлема» через квалификацию, дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» и до четвертого раунда на Уимблдоне. По ходу сезона Андреева четыре раза выиграла теннисисток из топ-20 рейтинга WTA.