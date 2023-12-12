Джокович назвал самого совершенного теннисиста в мире

«Он самый совершенный игрок, которого я когда-либо видел. Поражение на Уимблдоне настолько сильно вывело меня из себя, что я был обязан выиграть всё на американской земле, что я и сделал. Для меня это отличная возможность заново открыть себя и работать усерднее, чем когда-либо», — сказал Джокович.

Алькарас занимает второе место в одиночном рейтинге АТР. 20-летний испанец трижды отбирал у Джоковича звание первой ракетки мира и суммарно провел в этом статусе 36 недель. Теннисисты пять раз встречались между собой и дважды победу одерживал Алькарас. Самой громкой из них стала победа в финале Уимблдона 2023 года. Спустя месяц Джокович взял реванш у испанца, обыграв его в финале «Мастерса» в Цинциннати.