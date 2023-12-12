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10:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович назвал самого совершенного теннисиста в мире

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович назвал испанца Карлоса Алькараса самым совершенным игроком в мире. Об этом сообщает The Tennis Letter.

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Источник: Reuters

«Он самый совершенный игрок, которого я когда-либо видел. Поражение на Уимблдоне настолько сильно вывело меня из себя, что я был обязан выиграть всё на американской земле, что я и сделал. Для меня это отличная возможность заново открыть себя и работать усерднее, чем когда-либо», — сказал Джокович.

Алькарас занимает второе место в одиночном рейтинге АТР. 20-летний испанец трижды отбирал у Джоковича звание первой ракетки мира и суммарно провел в этом статусе 36 недель. Теннисисты пять раз встречались между собой и дважды победу одерживал Алькарас. Самой громкой из них стала победа в финале Уимблдона 2023 года. Спустя месяц Джокович взял реванш у испанца, обыграв его в финале «Мастерса» в Цинциннати.

Джокович является рекордсменом по титулам на турнирах Большого шлема (24) и серии «Мастерс» (40), а также по числу побед на итоговых турнирах ATP (7). Также 36-летний серб является абсолютным рекордсменом по числу недель на первом месте рейтинга АТР, первым в истории достигнув отметки в 400 недель.

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 Джокович назвал самого совершенного теннисиста в мире
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