Медведев и Рублев встретились с Квятом на трассе в Абу-Даби

Источник: Соцсети

Теннисисты прослушали инструктаж, побывали в музее и поучаствовали в тренировочном заезде на трассе «Яс Марина», где им предоставили возможность попробовать себя за рулем гоночных болидов младших серий. Фотографии с автодрома были опубликованы на странице Медведева в соцсетях. На одной из них теннисист был запечатлен вместе с Даниилом Квятом.

Источник: Соцсети

Источник: Соцсети

Квят является самым успешным российским гонщиком «Формулы-1». В период с 2013 по 2020 год он провел в «королевских гонках» семь сезонов и дважды сумел финишировать на подиуме. В этом году Квят в паре с французом Дорианом Пеном выступал в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC). Их экипаж закончил сезон в общем зачете на девятом месте.

Источник: Соцсети

Даниил Медведев и Андрей Рублев завершили минувший сезон в топ-5 рейтинга АТР. Медведев одержал пять побед на турнирах ATP и закончил год в статусе третьей ракетки мира. На счету Рублева два выигранных турнира АТР и пятое место в рейтинге сильнейших теннисистов планеты.