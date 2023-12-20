Медведев и Рублев встретились с Квятом на трассе в Абу-Даби
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев встретились с бывшим пилотом «Формулы-1» Даниилом Квятом на гоночной трассе в Абу-Даби.
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев встретились с бывшим пилотом «Формулы-1» Даниилом Квятом на гоночной трассе в Абу-Даби.
Теннисисты прослушали инструктаж, побывали в музее и поучаствовали в тренировочном заезде на трассе «Яс Марина», где им предоставили возможность попробовать себя за рулем гоночных болидов младших серий. Фотографии с автодрома были опубликованы на странице Медведева в соцсетях. На одной из них теннисист был запечатлен вместе с Даниилом Квятом.
Квят является самым успешным российским гонщиком «Формулы-1». В период с 2013 по 2020 год он провел в «королевских гонках» семь сезонов и дважды сумел финишировать на подиуме. В этом году Квят в паре с французом Дорианом Пеном выступал в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC). Их экипаж закончил сезон в общем зачете на девятом месте.
Даниил Медведев и Андрей Рублев завершили минувший сезон в топ-5 рейтинга АТР. Медведев одержал пять побед на турнирах ATP и закончил год в статусе третьей ракетки мира. На счету Рублева два выигранных турнира АТР и пятое место в рейтинге сильнейших теннисистов планеты.
Завтра в Абу-Даби стартует командный выставочный турнир World Tennis League, в котором примут участие Медведев, Рублев, а также новичок года по версии WTA Мирра Андреева.