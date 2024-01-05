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17:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер Джоковича назвал сроки восстановления теннисиста

Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич рассказал, сколько займет восстановление спортсмена после травмы запястья.

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Источник: AP 2023

Ранее Джокович проиграл Алексу Де Минауру в первом матче в рамках четвертьфинала командного турнира United Cup. На тренировке в преддверии встречи у Джоковича возникли проблемы с правым запястьем, из-за чего по ходу матча он был вынужден взять медицинский тайм-аут. Это поражение стало первым для Джоковича в Австралии с 2018 года.

«У Новака есть проблема с запястьем, но самое главное, что он будет готов через 10−11 дней. У нас будет несколько дней отдыха, затем мы начнем тренироваться в спокойном темпе. Это не большая проблема. Мы приехали сюда, чтобы сыграть несколько матчей, это то, что Новак сделал. Он провел три хороших матча. Это, безусловно, была хорошая подготовка, и это то, что ему было нужно», — приводит слова Иванишевича издание B92.

В полуфиналах турнира United Cup, которые пройдут 6 января, сыграют сборная Германии против команды Австралии и сборная Польши против Франции.

Командный турнир United Cup завершится 7 января, его призовой фонд составляет $10 млн.

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 Тренер Джоковича назвал сроки восстановления теннисиста
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