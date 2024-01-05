Тренер Джоковича назвал сроки восстановления теннисиста

Ранее Джокович проиграл Алексу Де Минауру в первом матче в рамках четвертьфинала командного турнира United Cup. На тренировке в преддверии встречи у Джоковича возникли проблемы с правым запястьем, из-за чего по ходу матча он был вынужден взять медицинский тайм-аут. Это поражение стало первым для Джоковича в Австралии с 2018 года.

«У Новака есть проблема с запястьем, но самое главное, что он будет готов через 10−11 дней. У нас будет несколько дней отдыха, затем мы начнем тренироваться в спокойном темпе. Это не большая проблема. Мы приехали сюда, чтобы сыграть несколько матчей, это то, что Новак сделал. Он провел три хороших матча. Это, безусловно, была хорошая подготовка, и это то, что ему было нужно», — приводит слова Иванишевича издание B92.