Тренер Джоковича назвал сроки восстановления теннисиста
Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич рассказал, сколько займет восстановление спортсмена после травмы запястья.
Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич рассказал, сколько займет восстановление спортсмена после травмы запястья.
Ранее Джокович проиграл Алексу Де Минауру в первом матче в рамках четвертьфинала командного турнира United Cup. На тренировке в преддверии встречи у Джоковича возникли проблемы с правым запястьем, из-за чего по ходу матча он был вынужден взять медицинский тайм-аут. Это поражение стало первым для Джоковича в Австралии с 2018 года.
«У Новака есть проблема с запястьем, но самое главное, что он будет готов через 10−11 дней. У нас будет несколько дней отдыха, затем мы начнем тренироваться в спокойном темпе. Это не большая проблема. Мы приехали сюда, чтобы сыграть несколько матчей, это то, что Новак сделал. Он провел три хороших матча. Это, безусловно, была хорошая подготовка, и это то, что ему было нужно», — приводит слова Иванишевича издание B92.
В полуфиналах турнира United Cup, которые пройдут 6 января, сыграют сборная Германии против команды Австралии и сборная Польши против Франции.
Командный турнир United Cup завершится 7 января, его призовой фонд составляет $10 млн.