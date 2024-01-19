Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
Нэшвилл
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Аризона
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Рейнджерс
51
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Торонто
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Сиэтл
42
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Чикаго
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Колорадо
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Сент-Луис
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Монреаль
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Миннесота
73
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Даллас
51
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Авангард
Все события
Фоторепортажи
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
14Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
09:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Хачанов выиграл матч и продолжает борьбу на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Наверх
Источник: Reuters

Хачанов обыграл чеха Томаша Махача со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 3 часа 24 минуты. В четвертом круге Хачанов, который в прошлом году дошел до полуфинала, встретится с итальянцем Янником Синнером.

Ранее Даниил Медведев отыгрался со счета 0−2 по сетам и вышел в третий круг первого в сезоне розыгрыша Большого шлема. Он обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. В следующем матче россиянин сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января, его призовой фонд составляет более $58 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Салах получил травму на Кубке африканских наций
Действующая чемпионка АО Соболенко вышла в четвертый круг
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь