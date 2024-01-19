Хачанов выиграл матч и продолжает борьбу на Australian Open

Хачанов обыграл чеха Томаша Махача со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 3 часа 24 минуты. В четвертом круге Хачанов, который в прошлом году дошел до полуфинала, встретится с итальянцем Янником Синнером.

Ранее Даниил Медведев отыгрался со счета 0−2 по сетам и вышел в третий круг первого в сезоне розыгрыша Большого шлема. Он обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. В следующем матче россиянин сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.