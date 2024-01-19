Рублев вторым из россиян вышел в ⅛ финала Australian Open

Рублев обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4. Теннисисты провели на корте два часа. В следующем круге первого в сезоне турнира Большого шлема Рублев, который занимает пятую строчку мирового рейтинга, сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.

Ранее еще один российский теннисист Карен Хачанов также одержал победу и вышел в ⅛ финала турнира. В следующем матче он встретится с итальянцем Янником Синнером.