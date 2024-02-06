Медведев получит 1,5 млн долларов за участие в новом турнире

Организаторы турнира «Шлем шести королей» объявили о том, что он пройдет в октябре 2024 года в Эр-Рияде. В нем примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне.

По информации The Telegraph, теннисист, который победит на турнире, получит чуть более 6 миллионов долларов. Также отмечается, что каждый из игроков заработает по 1,5 миллиона долларов за участие в соревнованиях.

Выигравший Открытый чемпионат Австралии 2024 года Синнер заработал больше 2 миллионов долларов, чемпион Открытого чемпионата США 2023 года Джокович — около 3 миллионов долларов.