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18:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев получит 1,5 млн долларов за участие в новом турнире

Победитель турнира в Саудовской Аравии «Шлем шести королей» получит 6 миллионов долларов.

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Источник: Reuters

Организаторы турнира «Шлем шести королей» объявили о том, что он пройдет в октябре 2024 года в Эр-Рияде. В нем примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне.

По информации The Telegraph, теннисист, который победит на турнире, получит чуть более 6 миллионов долларов. Также отмечается, что каждый из игроков заработает по 1,5 миллиона долларов за участие в соревнованиях.

Выигравший Открытый чемпионат Австралии 2024 года Синнер заработал больше 2 миллионов долларов, чемпион Открытого чемпионата США 2023 года Джокович — около 3 миллионов долларов.

27-летний Даниил Медведев занимает третью строчку в рейтинге ATP, на его счету шесть выходов в финал и одна победа на турнире Большого шлема (US Open 2021 года).

 Медведев получит 1,5 млн долларов за участие в новом турнире
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