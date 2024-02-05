Даниил Медведев сохранил за собой третью строчку в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Возглавляет рейтинг 24-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович, на втором месте — Карлос Алькарас из Испании. Триумфатор Australian Open Янник Синнер из Италии находится на четвертом месте. Замыкает пятерку сильнейших еще один россиянин — Андрей Рублев.

Представитель Казахстана Александр Бублик, на прошедшей неделе ставший победителем турнира в Монпелье, поднялся с 27-й на 23-ю позицию.

Топ-10 рейтинга ATP от 5 февраля: