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11:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев сохранил за собой третью строчку в рейтинге ATP

На первом турнире Большого шлема в 2024 году россиянин дошел до финала.

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Источник: Reuters

Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Возглавляет рейтинг 24-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович, на втором месте — Карлос Алькарас из Испании. Триумфатор Australian Open Янник Синнер из Италии находится на четвертом месте. Замыкает пятерку сильнейших еще один россиянин — Андрей Рублев.

Представитель Казахстана Александр Бублик, на прошедшей неделе ставший победителем турнира в Монпелье, поднялся с 27-й на 23-ю позицию.

Топ-10 рейтинга ATP от 5 февраля:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков;
  2. Карлос Алькарас (Испания) — 9255;
  3. Даниил Медведев (Россия) — 8765;
  4. Янник Синнер (Италия) — 8310;
  5. Андрей Рублев (Россия) — 5050;
  6. Александр Зверев (Германия) — 5030;
  7. Хольгер Руне (Дания) — 3775;
  8. Хуберт Хуркач (Польша) — 3540;
  9. Тейлор Фриц (США) — 3195;
  10. Стефанос Циципас (Греция) — 3025.

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