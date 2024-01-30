Матч с участием россиянки признали лучшим на Australian Open
В пятерке лучших матчей по версии организаторов турнира три — с участием россиян.
В пятерке лучших матчей по версии организаторов турнира три — с участием россиян.
Как сообщается на сайте Australian Open, матч российской теннисистки Анны Блинковой и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной во втором круге Australian Open был признан лучшим на прошедшем турнире «Большого шлема».
Второй раунд. Ига Швентек (Польша) — Даниэль Коллинз (США) — 6:4, 3:6, 6:4;
Полуфинал. Арина Соболенко (Белоруссия) — Кори Гауфф (США) — 7:6 (7:2), 6:4;
Четвертый раунд. Андрей Рублев (Россия) — Алекс де Минаур (Австралия) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0;
Финал. Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.