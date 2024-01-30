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16:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч с участием россиянки признали лучшим на Australian Open

В пятерке лучших матчей по версии организаторов турнира три — с участием россиян.

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Анна Блинкова
Анна Блинкова | Источник: Reuters

Как сообщается на сайте Australian Open, матч российской теннисистки Анны Блинковой и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной во втором круге Australian Open был признан лучшим на прошедшем турнире «Большого шлема».

Эта встреча закончилась победой Блинковой со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22−20). Теннисистки сыграли самый длительный тай-брейк в истории турниров «Большого шлема» — он продолжался более получаса.

Анна Блинкова в третьем круге уступила Жасмин Паолини из Италии.

В пятерку лучших матчей турнира также вошли:


Второй раунд. Ига Швентек (Польша) — Даниэль Коллинз (США) — 6:4, 3:6, 6:4;

Полуфинал. Арина Соболенко (Белоруссия) — Кори Гауфф (США) — 7:6 (7:2), 6:4;

Четвертый раунд. Андрей Рублев (Россия) — Алекс де Минаур (Австралия) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0;

Финал. Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

 США стали третьими в общем зачете Олимпийских игр 2022 года
Матч с участием россиянки признали лучшим на Australian Open
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