События недели. Australian Open, 831-й гол Овечкина, заявления Клоппа и Хави
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Российский теннисист Даниил Медведев дошел до финала турнира, где уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open, ведя 2−0 по сетам. Арина Соболенко из Беларуси в финале переиграла соперницу из Китая. 43-летний представитель Индии Рохан Бопанна после победы в парном разряде стал самым возрастным чемпионом турниров Большого шлема в Открытой эре.
В чемпионате Испании мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Лас-Пальмасом», а «Барселона» в драматичном матче проиграла «Вильярреалу».
«Бавария» сократила отставание от «Байера» в гонке лидеров Бундеслиги до 2 очков.
«Интер» выиграл Суперкубок Италии третий раз подряд, победив «Наполи» в финале — 1:0. «Челси» разгромил «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с «Ливерпулем».
Юрген Клопп и Хави объявили, что покинут, соответственно, «Ливерпуль» и «Барселону» после завершения сезона.
Прокуратура Нидерландов просит для Квинси Промеса 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина. Сорвался трансфер Тикнизяна в «Зенит». Игравший в России с 2007 года Кристиан Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в чемпионат Эквадора. «Оренбург» подписал скандального нападающего из Чили. Стало известно расписание первых туров РПЛ после зимней паузы.
Александр Овечкин забросил 831-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 63 голов. Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил все 32 броска в створ ворот и оформил второй матч на ноль в текущем сезоне НХЛ. Яркий отрезок карьеры проводит форвард «Сент-Луиса» Петр Бучневич, забросивший шайбу в третьей игре подряд.
В НБА на одной неделе были зарегистрированы сверхрезультативные матчи. Словенский игрок «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 73 очка в матче НБА, это лучший результат за 18 лет. Лучший игрок НБА прошлого сезона Джоэл Эмбиид набрал 70 очков и побил клубный рекорд.
На минувшей неделе ушел из жизни лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива. Олимпийский чемпион Мюнхена-1972 по баскетболу Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет.