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20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
12Рождественская победа Андрея Рублева
14:15 (мск), источник: Sportmail.ru

События недели. Australian Open, 831-й гол Овечкина, заявления Клоппа и Хави

Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.

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Итоги Открытого чемпионата Австралии по теннису

Российский теннисист Даниил Медведев дошел до финала турнира, где уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open, ведя 2−0 по сетам. Арина Соболенко из Беларуси в финале переиграла соперницу из Китая. 43-летний представитель Индии Рохан Бопанна после победы в парном разряде стал самым возрастным чемпионом турниров Большого шлема в Открытой эре.

Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
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Главные события европейского футбола

В чемпионате Испании мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Лас-Пальмасом», а «Барселона» в драматичном матче проиграла «Вильярреалу».
«Бавария» сократила отставание от «Байера» в гонке лидеров Бундеслиги до 2 очков.
«Интер» выиграл Суперкубок Италии третий раз подряд, победив «Наполи» в финале — 1:0. «Челси» разгромил «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с «Ливерпулем».
Юрген Клопп и Хави объявили, что покинут, соответственно, «Ливерпуль» и «Барселону» после завершения сезона.

9 лет для Промеса и другие события РПЛ

Источник: ТАБЛИЦЫ ГРУПП КУБКА РОССИИ

Прокуратура Нидерландов просит для Квинси Промеса 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина. Сорвался трансфер Тикнизяна в «Зенит». Игравший в России с 2007 года Кристиан Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в чемпионат Эквадора. «Оренбург» подписал скандального нападающего из Чили. Стало известно расписание первых туров РПЛ после зимней паузы.

Очередной гол Александра Овечкина и другие события НХЛ

Источник: Reuters

Александр Овечкин забросил 831-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 63 голов. Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил все 32 броска в створ ворот и оформил второй матч на ноль в текущем сезоне НХЛ. Яркий отрезок карьеры проводит форвард «Сент-Луиса» Петр Бучневич, забросивший шайбу в третьей игре подряд.

73 очка Дончича и 70 очков Эмбиида

Источник: Reuters

В НБА на одной неделе были зарегистрированы сверхрезультативные матчи. Словенский игрок «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 73 очка в матче НБА, это лучший результат за 18 лет. Лучший игрок НБА прошлого сезона Джоэл Эмбиид набрал 70 очков и побил клубный рекорд.

Скончались легенды мирового спорта

На минувшей неделе ушел из жизни лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива. Олимпийский чемпион Мюнхена-1972 по баскетболу Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет.

 События недели. Australian Open, 831-й гол Овечкина, заявления...
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