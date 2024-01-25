Стало известно, из-за чего сорвался трансфер Тикнизяна в «Зенит»
Сам футболист на срыв перехода в клуб из Санкт-Петербурга отреагировал мемом.
Сам футболист на срыв перехода в клуб из Санкт-Петербурга отреагировал мемом.
Как сообщает источник «Чемпионата», трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. В переговорах игрок запросил зарплату около 2 миллионов евро в год. «Зенит» при этом предлагал зарплату в размере 1,2 миллиона евро. Стороны не смогли прийти к согласию, из-за чего переговоры были окончены.
На фоне сообщений о срыве трансфера Тикнизян опубликовал в соцсетях видео с мемом Directed by Robert B. Weide — вирусными титрами из ситкома «Умерь свой энтузиазм», которыми в соцсетях обозначают провалы или нелепые ситуации.
Наир Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года после перехода из ЦСКА. На счету защитника сборной Армении 13 голов и 12 результативных передач с 82 матчах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 7 миллионов евро.