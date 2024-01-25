Стало известно, из-за чего сорвался трансфер Тикнизяна в «Зенит»

Как сообщает источник «Чемпионата», трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. В переговорах игрок запросил зарплату около 2 миллионов евро в год. «Зенит» при этом предлагал зарплату в размере 1,2 миллиона евро. Стороны не смогли прийти к согласию, из-за чего переговоры были окончены.