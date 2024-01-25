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15:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Наир Тикнизян не согласовал условия контракта с «Зенитом»

Переход футболиста «Локомотива» в петербургский клуб на грани срыва.

Зенит
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Metaratings.ru, 24-летний игрок сборной Армении Наир Тикнизян пока не смог договориться с «Зенитом» об условиях личного контракта, что поставило его переход под угрозу срыва.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию о том, что ведутся переговоры с «Зенитом» по переходу Тикнизяна. По информации источника «Чемпионата», в случае перехода в «Зенит» защитник будет получать около 1,2 млн евро в год.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 7 миллионов евро.

Наир Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года после перехода из ЦСКА. На счету защитника 13 голов и 12 результативных передач с 82 матчах.

 Наир Тикнизян не согласовал условия контракта с «Зенитом»
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