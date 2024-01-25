Наир Тикнизян не согласовал условия контракта с «Зенитом»

Как сообщает Metaratings.ru, 24-летний игрок сборной Армении Наир Тикнизян пока не смог договориться с «Зенитом» об условиях личного контракта, что поставило его переход под угрозу срыва.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию о том, что ведутся переговоры с «Зенитом» по переходу Тикнизяна. По информации источника «Чемпионата», в случае перехода в «Зенит» защитник будет получать около 1,2 млн евро в год.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 7 миллионов евро.