Стала известна зарплата Тикнизяна, если он перейдет в «Зенит»
Наир Тикнизян в случае перехода в «Зенит» будет получать около €1,2 млн в год.
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Наир Тикнизян в случае перехода в «Зенит» будет получать около €1,2 млн в год.
О размере зарплаты стало известно «Чемпионату» от источника, знакомого с ситуацией. Отмечается, что предложение «Зенита» вдвое превышает ту сумму, которую Тикнизян получает в «Локомотиве».
Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» находится на стадии переговоров с «Локомотивом» по трансферу 24-летнего защитника. Необходимость в поиске игрока такого амплуа возникла после того, как Данил Круговой перешел в ЦСКА. Известно, что «Локо» будет требовать за Тикнизяна €10−12 млн, при отступных в размере €25 млн.
В текущем сезоне на счету Тикнизяна 23 матча во всех турнирах за московский клуб, в которых он забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.