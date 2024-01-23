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14:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна зарплата Тикнизяна, если он перейдет в «Зенит»

Наир Тикнизян в случае перехода в «Зенит» будет получать около €1,2 млн в год.

Зенит
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

О размере зарплаты стало известно «Чемпионату» от источника, знакомого с ситуацией. Отмечается, что предложение «Зенита» вдвое превышает ту сумму, которую Тикнизян получает в «Локомотиве».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» находится на стадии переговоров с «Локомотивом» по трансферу 24-летнего защитника. Необходимость в поиске игрока такого амплуа возникла после того, как Данил Круговой перешел в ЦСКА. Известно, что «Локо» будет требовать за Тикнизяна €10−12 млн, при отступных в размере €25 млн.

В текущем сезоне на счету Тикнизяна 23 матча во всех турнирах за московский клуб, в которых он забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

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