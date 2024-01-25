Уткин: Все ищут усиления, а «Зенит» — российских игроков на скамейку

«Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с тем, что подобная проблема может стоять настолько остро. Пока все ищут усиления, “Зенит” ищет игроков на скамейку запасных. Эту скамейку покидает Даниил Круговой и уже покинул Алексей Сутормин, и там просто некому сидеть. А там должны сидеть и доморощенные игроки, и обязательно российские.



Например, Наир Тикнизян — информация еще не официальная и не окончательная, но говорят, что Тикнизян может перейти в “Зенит” за 8 млн евро, и еще 1,2 млн евро в год зарплата. Тикнизян — очень талантливый игрок, у него очень красивая жена, да и сам он парень видный, но мы прекрасно знаем, что его используют в качестве левого защитника, и он должен занять на скамейке место Данила Кругового.



Но на этой позиции есть Дуглас Сантос, а он, возможно, лучший игрок “Зенита” наравне с Барриосом. Видите, как выгодно и дорого сидеть на скамейке “Зенита”! Пожелаем Наиру Тикнизяну посадить туда Дугласа Сантоса и пожелаем “Зениту” удачи в торге», — сказал Василий Уткин.