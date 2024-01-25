Уткин: Все ищут усиления, а «Зенит» — российских игроков на скамейку
Василий Уткин прокомментировал возможный переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».
Василий Уткин прокомментировал возможный переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».
Ранее спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом» по трансферу Тикнизяна.
Известный блогер Василий Уткин на своем You-Tube-канале высказался о возможном переходе защитника в клуб из Санкт-Петербурга.
«Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с тем, что подобная проблема может стоять настолько остро. Пока все ищут усиления, “Зенит” ищет игроков на скамейку запасных. Эту скамейку покидает Даниил Круговой и уже покинул Алексей Сутормин, и там просто некому сидеть. А там должны сидеть и доморощенные игроки, и обязательно российские.
Например, Наир Тикнизян — информация еще не официальная и не окончательная, но говорят, что Тикнизян может перейти в “Зенит” за 8 млн евро, и еще 1,2 млн евро в год зарплата. Тикнизян — очень талантливый игрок, у него очень красивая жена, да и сам он парень видный, но мы прекрасно знаем, что его используют в качестве левого защитника, и он должен занять на скамейке место Данила Кругового.
Но на этой позиции есть Дуглас Сантос, а он, возможно, лучший игрок “Зенита” наравне с Барриосом. Видите, как выгодно и дорого сидеть на скамейке “Зенита”! Пожелаем Наиру Тикнизяну посадить туда Дугласа Сантоса и пожелаем “Зениту” удачи в торге», — сказал Василий Уткин.
Наир Тикнизян — игрок сборной Армении. Игроки из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) не считаются легионерами в Российской Премьер-лиге.
В сезоне-2023/24 24-летний Наир Тикнизян провел за «Локомотив» 23 матча, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 7 миллионов евро.