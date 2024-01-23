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23 января, источник: Sportmail.ru

В «Локомотиве» подтвердили переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Санкт-Петербурге.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию о возможном переходе защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в петербургский «Зенит».

«Мы действительно находимся в процессе переговоров с “Зенитом” по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», — заявил Ульянов в интервью «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 24-летний Наир Тикнизян провел за «Локомотив» 23 матча, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 7 миллионов евро.

Наир Тикнизян выступает на позиции левого защитника. В январе стало известно, что левый защитник «Зенита» Данил Круговой летом присоединится к составу ЦСКА. Остаток сезона Круговой проведет в «Зените-2».

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