Обвинение требует 9 лет заключения для Промеса за контрабанду наркотиков
Прокуратура Нидерландов требует сроком на 9 лет лишить свободы игрока московского «Спартака» Квинси Промеса за контрабанду кокаина, сообщает AD.
Прокуратура Нидерландов требует сроком на 9 лет лишить свободы игрока московского «Спартака» Квинси Промеса за контрабанду кокаина, сообщает AD.
Сегодня, 24 января, в Амстердаме проходят слушания по делу о контрабанде наркотиков.
По словам прокурора, Промес и его сообщник, для которого требуют восемь лет тюрьмы, входили в крупную преступную сеть. Обвинение сожалеет, что футболиста нет на суде и никто не может объяснить содержание перехваченных полицией телефонных разговоров. Например, того, в котором Промес говорит об инвестициях в €75 тыс в торговлю наркотиками.
По версии обвинения, в январе 2020 года через порт Антверпена Промес и его сообщник импортировали партию в 650 кг и 712 кг. Одна из этих двух партий была перехвачена.
Промес отрицает свою причастность к ввозу наркотиков.
Помимо дела о наркотиках, против Промеса есть еще два судебных дела. В июне 2023 года суд Амстердама приговорил футболиста к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами. Позднее Промес подал апелляцию на это решение. Инцидент произошел в июле 2020 года. По данным СМИ, игрок поссорился с двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом.
Кроме того, в силе остается гражданский иск брата к Промесу с требованием возместить ущерб.
22 января Промес отправился вместе со «Спартаком» на зимние сборы в ОАЭ. Ранее нидерландское издание Voetbalzone сообщило, что Квинси может быть экстрадирован, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о его нахождении на территории страны.