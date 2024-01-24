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15:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Обвинение требует 9 лет заключения для Промеса за контрабанду наркотиков

Прокуратура Нидерландов требует сроком на 9 лет лишить свободы игрока московского «Спартака» Квинси Промеса за контрабанду кокаина, сообщает AD.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 24 января, в Амстердаме проходят слушания по делу о контрабанде наркотиков.

По словам прокурора, Промес и его сообщник, для которого требуют восемь лет тюрьмы, входили в крупную преступную сеть. Обвинение сожалеет, что футболиста нет на суде и никто не может объяснить содержание перехваченных полицией телефонных разговоров. Например, того, в котором Промес говорит об инвестициях в €75 тыс в торговлю наркотиками.

По версии обвинения, в январе 2020 года через порт Антверпена Промес и его сообщник импортировали партию в 650 кг и 712 кг. Одна из этих двух партий была перехвачена.

Промес отрицает свою причастность к ввозу наркотиков.

Помимо дела о наркотиках, против Промеса есть еще два судебных дела. В июне 2023 года суд Амстердама приговорил футболиста к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами. Позднее Промес подал апелляцию на это решение. Инцидент произошел в июле 2020 года. По данным СМИ, игрок поссорился с двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом.

Кроме того, в силе остается гражданский иск брата к Промесу с требованием возместить ущерб.

22 января Промес отправился вместе со «Спартаком» на зимние сборы в ОАЭ. Ранее нидерландское издание Voetbalzone сообщило, что Квинси может быть экстрадирован, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о его нахождении на территории страны.

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