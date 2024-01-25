Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.01
Бавария
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
26.01
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
26.01
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
26.01
Альмерия
Алавес
Футбол. Зарубежный
26.01
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
27.01
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Оренбург» объявил о подписании скандального нападающего из Чили

19-летний форвард «Коло-Коло» Хорди Томпсон продолжит карьеру в России.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РПЛ

«Оренбург» объявил о подписании Хорди Томпсона. Чилийский форвард переходит из «Коло-Коло» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Соглашение предусматривает право выкупа по окончании аренды.

Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Хорди был выпущен из Чили под залог квартиры. По окончании сезона Томпсону необходимо будет вновь получить разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро. Хорди Томпсон в нынешнем сезоне сыграл за команду 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и двумя голевыми передачами.

«Оренбург» после 18 туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице и находится в зоне стыковых матчей.

 Гол Облякова помог ЦСКА обыграть «Торпедо» на сборах в Абу-Даби
Месси спустил на воду круизный лайнер стоимостью $2 млрд
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь