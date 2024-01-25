«Оренбург» объявил о подписании скандального нападающего из Чили

«Оренбург» объявил о подписании Хорди Томпсона. Чилийский форвард переходит из «Коло-Коло» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Соглашение предусматривает право выкупа по окончании аренды.

Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Хорди был выпущен из Чили под залог квартиры. По окончании сезона Томпсону необходимо будет вновь получить разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро. Хорди Томпсон в нынешнем сезоне сыграл за команду 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и двумя голевыми передачами.