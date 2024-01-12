Новичок «Оренбурга» заложил квартиру для вылета в Россию

Как сообщает чилийское издание La Cuarta, Хорди Томпсон внес квартиру своего агента в качестве залога суду вместо 100 миллионов песо (103 тысячи евро) и скоро вылетит в Россию.

19-летний Томпсон находился под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства.

Клуб Томпсона отказался помогать с выплатой нужной суммы, поэтому агенту футболисту пришлось предложить суду свою квартиру в качестве залога. Таким образом, чилийскому форварду отменили меру пресечения, что позволит ему покинуть страну для того, чтобы прилететь в Россию и подписать контракт с «Оренбургом».

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявлял, что не переживают из-за репутации нового футболиста команды чилийца Хорди Томпсона. В свою очередь известный комментатор Дмитрий Губерниев в связи с подписанием Томпсона сказал, что ему стыдно за «Оренбург».