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11:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Новичок «Оренбурга» заложил квартиру для вылета в Россию

19-летний нападающий чилийской команды «Коло-Коло» Хорди Томпсон является потенциальным новичком «Оренбурга».

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Источник: ФК "Коло-Коло"

Как сообщает чилийское издание La Cuarta, Хорди Томпсон внес квартиру своего агента в качестве залога суду вместо 100 миллионов песо (103 тысячи евро) и скоро вылетит в Россию.

19-летний Томпсон находился под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства.

Клуб Томпсона отказался помогать с выплатой нужной суммы, поэтому агенту футболисту пришлось предложить суду свою квартиру в качестве залога. Таким образом, чилийскому форварду отменили меру пресечения, что позволит ему покинуть страну для того, чтобы прилететь в Россию и подписать контракт с «Оренбургом».

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявлял, что не переживают из-за репутации нового футболиста команды чилийца Хорди Томпсона. В свою очередь известный комментатор Дмитрий Губерниев в связи с подписанием Томпсона сказал, что ему стыдно за «Оренбург».

Хорди Томпсон в нынешнем сезоне сыграл за команду 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и двумя голевыми передачами. «Оренбург».после 18 туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице и находится в зоне стыковых матчей.

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