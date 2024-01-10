Губерниев заявил, что ему стыдно за клуб РПЛ

На родине спортсмена заключили под домашний арест из-за обвинений в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства. Позднее Томпсона выпустили под залог в размере 100 миллионов песо (чуть больше €100 тыс).

«Особенно отличился “Оренбург”, пригласив этого парня. То, как они обставили это приглашение, фактически оправдывая его насилие над другим человеком — это “прекрасно” со всех точек зрения.



Чем дальше мы будем идти таким путем, то в принципе оправдаем многие преступления. Поэтому за “Оренбург” мне персонально стыдно.



Можно было позвать парня, ничего страшного, выпустить соответствующее заявление, типа он что-то сказал в свое оправдание. Если бы люди, которые его приглашали, в публичном поле были бы чуть поумнее», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».