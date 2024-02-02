UCI разрешил выступать в нейтральном статусе 45 россиянам

Как сообщает ТАСС, Международный союз велосипедистов (UCI) за восемь месяцев присвоил нейтральный статус 71 спортсмену, из которых 45 являются россиянами.

Международный союз велосипедистов также отказал в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока будут действовать специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.