UCI разрешил выступать в нейтральном статусе 45 россиянам
При этом четырем велосипедистам из России было отказано в получении нейтрального статуса.
При этом четырем велосипедистам из России было отказано в получении нейтрального статуса.
Как сообщает ТАСС, Международный союз велосипедистов (UCI) за восемь месяцев присвоил нейтральный статус 71 спортсмену, из которых 45 являются россиянами.
По состоянию на 2 февраля нейтральный статус имеют россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков, Петр Винокуров, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев, Иван Самусев, Никита Быковский, Татьяна Малкова, Диана Смирнова, Михаил Постарнак, Елизавета Солозобова, Федор Даясов, Дарья Малкова, Петр Сапронов, Александр Григорьев, Борис Пономарев, Никита Калачник, Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Сергей Ростовцев, Мария Ростовцева, София Балаева, Инна Абайдуллина, Мария Аверина и Иван Новолодский.
Международный союз велосипедистов также отказал в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока будут действовать специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.