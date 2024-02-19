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10:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев выпал из топ-3 мирового рейтинга, его обошел Синнер

Российский теннисист Даниил Медведев опустился на одну строчку в рейтинге АТР, его обошел итальянец Янник Синнер.

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Источник: AP 2023

Медведев теперь занимает четвертую строчку, в активе россиянина 8265 очков. Всего на пять очков его обошел итальянский теннисист Янник Синнер (8270), который занял в обновленном рейтинге третье место.

Синнер на прошедшем турнире в Роттердаме в финале обыграл австралийца Алекса де Минаура. В прошлом году титул здесь завоевал Медведев, но он не смог защитить его, так как снялся с турнира.

В этом сезоне Медведев и Синнер дошли до финала Открытого чемпионата Австралии, в решающем матче российский теннисист уступил итальянцу и не смог выиграть второй в карьере турнир Большого шлема.

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