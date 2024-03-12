Медведев вышел в ⅛ финала турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Себастьяна Корду в третьем круге на турнире в Индиан-Уэллсе.
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Себастьяна Корду в третьем круге на турнире в Индиан-Уэллсе.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:3 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. За выход в ¼ финала Медведев поборется с болгарином григором Димитровым.
В прошлом году Медведев дошел до финала на этом турнире, но в решающем матче уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
В другом матче дня, первая ракетка мира Новак Джокович сенсационно проиграл итальянцу Луке Нарди со счетом 4:6, 6:3, 3:6. Джокович впервые своей карьере проиграл сопернику, который попал на турнир как лаки-лузер.
Турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта, его общий призовой фонд составляет около $9 млн.