Медведев вышел в ⅛ финала турнира в Индиан-Уэллсе

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240740&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:3 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. За выход в ¼ финала Медведев поборется с болгарином григором Димитровым.

В прошлом году Медведев дошел до финала на этом турнире, но в решающем матче уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

В другом матче дня, первая ракетка мира Новак Джокович сенсационно проиграл итальянцу Луке Нарди со счетом 4:6, 6:3, 3:6. Джокович впервые своей карьере проиграл сопернику, который попал на турнир как лаки-лузер.