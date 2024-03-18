Медведев второй раз уступил Алькарасу в финале Индиан-Уэллса

Встреча продолжалась 1 час и 42 минуты. Первый сет проходил в острой борьбе и дошел до тай-брейка, который Алькарас начал с очка на чужой подаче. Испанец вел 5:2, Медведеву удалось отыграться, но окончательно забрать инициативу не удалось. В итоге первый сет на тай-брейке выиграл Алькарас — 7:5.

Второй сет полностью остался за испанцем, который сделал два брейка, отдав россиянину лишь один гейм. По ходу партии Медведев не справлялся с эмоциями, несколько раз спорил с судьей и даже вступал в перепалку с болельщиками.

Алькарас защитил чемпионский титул в Индиан-Уэллсе — в прошлом сезоне в решающем матче он также обыграл Медведева (6:3, 6:2). Для испанца это пятая победа на «Мастерсе» и 13-й титул в целом за карьеру. Последний раз он выигрывал титул прошлым летом, когда одержал победу на Уимблдоне.

«Столько сомнений перед турниром. После каждого матча я становился увереннее. Очевидно, что победы в турнирах очень помогают попасть в следующие. Победить в турнире “Мастерс” — действительно сложная задача. Это дает вам дополнительную мотивацию продолжать идти, дополнительную уверенность перед турниром в Майами и в том, что будет дальше. Для меня это потрясающе — снова поднять этот трофей» — сказал Алькарас после финала.

Медведев проиграл пятый финальный матч подряд. Ранее 28-летний россиянин проигрывал финалы на турнирах ATP в Пекине и Вене, а также уступал в решающих играх на US Open и Australian Open. Последний раз первая ракетка России побеждал на грунтовом турнире в Риме в мае 2023 года.