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10:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев вышел в ⅛ финала «Мастерса» в Майами

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл британца Кэмерона Норри (7:5, 6:1) в третьем круге «Мастерса» в Майами.

Источник: Reuters

Матч против 31-й ракетки мира продолжался 1 час 21 минуту. Медведев сделал шесть подач на вылет, допустил четыре двойные ошибки, а также реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

Следующим соперником россиянина станет 50-я ракетка мира Доминик Кепфер из Германии, обыгравший в третьем круге француза Уго Умбера (3:6, 6:4, 6:3). Ранее Медведев и Кепфер дважды выходили друг против друга на корт и оба раза победа оставалась за россиянином.

«Мастерс» в Майами завершится 31 марта. Медведев является действующим победителем этого турнира — в прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).

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