МОК опроверг сообщения об отстранении Соболенко от Олимпиады

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета, на данный момент никто из теннисистов не исключен из числа участников Олимпийских играх в Париже.

Ранее портал Tennis Up to Date сообщил, что представительницы Беларуси Арина Соболенко и Виктория Азаренко не выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже. По данным источника, они не попали в список нейтральных спортсменов — Соболенко связана с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а на пресс-конференциях она отказывается отвечать на вопросы об их совместных фотографиях.

Арина Соболенко занимает вторую строчку в рейтинге WTA. С сентября по ноябрь 2023 года она возглавляла мировой теннисный рейтинг. Виктория Азаренко была первой ракеткой мира с января 2012 по февраль 2013 года. На Олимпийских Играх 2012 года в Лондоне она выиграла золото в миксте (вместе с Максимом Мирным) и бронзу в одиночном разряде.

Международная федерация тенниса (ITF) ранее объявляла о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.