МОК опроверг сообщения об отстранении Соболенко от Олимпиады
Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко не исключена из списка участников парижской Олимпиады.
Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко не исключена из списка участников парижской Олимпиады.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета, на данный момент никто из теннисистов не исключен из числа участников Олимпийских играх в Париже.
Ранее портал Tennis Up to Date сообщил, что представительницы Беларуси Арина Соболенко и Виктория Азаренко не выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже. По данным источника, они не попали в список нейтральных спортсменов — Соболенко связана с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а на пресс-конференциях она отказывается отвечать на вопросы об их совместных фотографиях.
Арина Соболенко занимает вторую строчку в рейтинге WTA. С сентября по ноябрь 2023 года она возглавляла мировой теннисный рейтинг. Виктория Азаренко была первой ракеткой мира с января 2012 по февраль 2013 года. На Олимпийских Играх 2012 года в Лондоне она выиграла золото в миксте (вместе с Максимом Мирным) и бронзу в одиночном разряде.
Международная федерация тенниса (ITF) ранее объявляла о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.
Олимпийские игры продут в Париже с 26 июля по 11 августа.