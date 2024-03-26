Экс-первая ракетка мира Маррей выбыл на длительный срок из-за травмы
Британский теннисист Сэр Энди Маррей сообщил, что получил разрыв связок в матче третьего круга на «Мастерсе» в Майами.
Британский теннисист Сэр Энди Маррей сообщил, что получил разрыв связок в матче третьего круга на «Мастерсе» в Майами.
Маррей проиграл чеху Томашу Махачу со счетом 7:5, 5:7, 6:7 (5:7).
«Вчера ближе к концу моего матча в Майами я получил полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки и почти полный разрыв пяточно-малоберцовой связки. Я обращусь к специалисту, когда вернусь домой, чтобы определить дальнейшие шаги. Разумеется, что это очень трудно принять, и я буду отсутствовать в течение длительного периода времени. Но когда придет время — я вернусь с одним бедром и без связок голеностопа», — написал Маррей в одной из своих соцсетей.
36-летний Маррей выиграл три турнира Большого шлема, а также он единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Теннисист завоевал золото в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.
Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 31 марта, его общий призовой фонд составляет около $9 млн.