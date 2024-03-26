Экс-первая ракетка мира Маррей выбыл на длительный срок из-за травмы

«Вчера ближе к концу моего матча в Майами я получил полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки и почти полный разрыв пяточно-малоберцовой связки. Я обращусь к специалисту, когда вернусь домой, чтобы определить дальнейшие шаги. Разумеется, что это очень трудно принять, и я буду отсутствовать в течение длительного периода времени. Но когда придет время — я вернусь с одним бедром и без связок голеностопа», — написал Маррей в одной из своих соцсетей.