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13:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-первая ракетка мира Маррей выбыл на длительный срок из-за травмы

Британский теннисист Сэр Энди Маррей сообщил, что получил разрыв связок в матче третьего круга на «Мастерсе» в Майами.

Источник: Reuters

Маррей проиграл чеху Томашу Махачу со счетом 7:5, 5:7, 6:7 (5:7).

«Вчера ближе к концу моего матча в Майами я получил полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки и почти полный разрыв пяточно-малоберцовой связки. Я обращусь к специалисту, когда вернусь домой, чтобы определить дальнейшие шаги. Разумеется, что это очень трудно принять, и я буду отсутствовать в течение длительного периода времени. Но когда придет время — я вернусь с одним бедром и без связок голеностопа», — написал Маррей в одной из своих соцсетей.

36-летний Маррей выиграл три турнира Большого шлема, а также он единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Теннисист завоевал золото в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 31 марта, его общий призовой фонд составляет около $9 млн.

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