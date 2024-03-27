Джокович сообщил, что прекратил работу с Гораном Иванишевичем

«Я хорошо помню момент, когда пригласил Горана в свою команду. Это было еще в 2018 году, мне хотелось внедрить инновации и привнести магию в процесс. С тех пор мы улучшили не только подачу, но и получили много смеха, веселья, 12 титулов “Большого шлема”, первый номер мирового рейтинга.



Несколько дней назад мы с Гораном решили прекратить совместную работу. На корте были взлеты и падения, но наша дружба всегда была прочной. Спасибо за все, мой друг», — написал Джокович в одной из своих соцсетей.