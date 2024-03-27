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12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович сообщил, что прекратил работу с Гораном Иванишевичем

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что прекратил работу с тренером Гораном Иванишевичем.

Источник: AFP 2023

Иванишевич вошел в тренерский штаб Джоковича в 2018 году, вместе с ним сербский теннисист выиграл 12 турниров «Большого шлема».

«Я хорошо помню момент, когда пригласил Горана в свою команду. Это было еще в 2018 году, мне хотелось внедрить инновации и привнести магию в процесс. С тех пор мы улучшили не только подачу, но и получили много смеха, веселья, 12 титулов “Большого шлема”, первый номер мирового рейтинга.

Несколько дней назад мы с Гораном решили прекратить совместную работу. На корте были взлеты и падения, но наша дружба всегда была прочной. Спасибо за все, мой друг», — написал Джокович в одной из своих соцсетей.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Джокович снялся с турнира в Майами. Далее в календаре сербского теннисиста запланировано выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, который пройдет с 7 по 14 апреля.

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