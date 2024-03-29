Рыбакина обыграла Азаренко и вышла в финал турнира в Майами

Матч продолжался 2 часа 36 минут. Рыбакина сделала 11 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 11. На счету Азаренко восемь эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Спасибо вам, ребята, за поддержку. Это была невероятная атмосфера. Мне на самом деле понравился сегодняшний матч на этом стадионе. Это была невероятно тяжелая битва. Для меня этот турнир стал марафоном с первого дня. Очень рада, что наконец дошла до финала», — сказала Рыбакина после матча.

Рыбакина вышла в финал турнира в Майами второй год подряд. В прошлом году в решающем матче она уступила чешке Петре Квитовой (6:7, 2:6). 24-летняя Рыбакина стала второй самой молодой теннисисткой после Марии Шараповой, которой удалось выйти в финал турнира дважды подряд.

Также Рыбакина установила антирекорд турнира, проиграв на пути к финалу 69 геймов. Четыре из пяти матчей теннисистки в Майами были трехсетовыми. За последнюю неделю она провела на теннисном корте почти 13 часов чистового игрового времени.