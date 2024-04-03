Арина Соболенко выложила видео с тренировки

Теннисистка из Беларуси готовится к турниру WTA 500 в Штутгарте. Он пройдет на грунтовом покрытии с 15 по 21 апреля. Соревнования в Штутгарте традиционно собирают всех сильнейших. На турнир 2024 года заявились все спортсменки из топ-8 мирового рейтинга. Чемпионкой двух последних розыгрышей становилась первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.