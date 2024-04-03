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12:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Арина Соболенко выложила видео с тренировки

Вторая ракетка мира сопроводила видеоролик мотивационной цитатой.

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«Движение — это лекарство для тела и души», — написала Соболенко в соцсетях.

Теннисистка из Беларуси готовится к турниру WTA 500 в Штутгарте. Он пройдет на грунтовом покрытии с 15 по 21 апреля. Соревнования в Штутгарте традиционно собирают всех сильнейших. На турнир 2024 года заявились все спортсменки из топ-8 мирового рейтинга. Чемпионкой двух последних розыгрышей становилась первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.

В данный момент Арина Соболенко переживает непростой период в своей карьере. 18 марта скончался тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов, с которым Соболенко состояла в отношениях. Экс-хоккеист умер на 43-м году жизни в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать спортсменку.

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