Арина Соболенко выложила видео с тренировки
Вторая ракетка мира сопроводила видеоролик мотивационной цитатой.
Вторая ракетка мира сопроводила видеоролик мотивационной цитатой.
«Движение — это лекарство для тела и души», — написала Соболенко в соцсетях.
Теннисистка из Беларуси готовится к турниру WTA 500 в Штутгарте. Он пройдет на грунтовом покрытии с 15 по 21 апреля. Соревнования в Штутгарте традиционно собирают всех сильнейших. На турнир 2024 года заявились все спортсменки из топ-8 мирового рейтинга. Чемпионкой двух последних розыгрышей становилась первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.
В данный момент Арина Соболенко переживает непростой период в своей карьере. 18 марта скончался тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов, с которым Соболенко состояла в отношениях. Экс-хоккеист умер на 43-м году жизни в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать спортсменку.