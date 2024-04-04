Надаль пропустит еще несколько турниров из-за травмы спины

Испанский теннисист, снявшийся с «Мастерса» в Индиан-Уэллс из-за травмы спины, не успел восстановиться к началу грунтового сезона. Новая проблема не позволит Надалю выступить на турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде.

По самым положительным прогнозам, Надаль сможет вернуться на корт на «Мастерсе» в Риме, который пройдет с 8 по 19 мая.