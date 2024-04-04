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4 апреля, источник: Sportmail.ru

Надаль пропустит еще несколько турниров из-за травмы спины

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль может пропустить до шести недель из-за травмы спины, сообщает Diario Sport.

Источник: AP 2023

Испанский теннисист, снявшийся с «Мастерса» в Индиан-Уэллс из-за травмы спины, не успел восстановиться к началу грунтового сезона. Новая проблема не позволит Надалю выступить на турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде.

По самым положительным прогнозам, Надаль сможет вернуться на корт на «Мастерсе» в Риме, который пройдет с 8 по 19 мая.

В текущем сезоне Надаль сыграл только на турнире в Брисбене, где дошел до четвертьфинала. Также в начале марта он провел выставочный матч против Карлоса Алькараса в Лас-Вегасе.

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