Надаль подтвердил свое участие на турнире в Барселоне

«Я приехал сюда, можно сказать, в последний момент, потому что не знал, смогу ли я играть. Завтра вы увидите меня на корте», — приводит слова Надаля Sport.es.

16 апреля, Надаль в матче первого круга встретится с итальянцем Флавио Коболли.

Ранее Надаль снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за проблем со спиной. Последний официальный матч испанец провел 5 января на турнире в Брисбене. Затем он отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии. 3 марта Надаль сыграл в выставочном матче в Лас-Вегасе против соотечественника Карлоса Алькараса.

37-летний Надаль выиграл 22 титула на турнирах «Большого шлема», рекордные 14 раз он победил на «Ролан Гаррос». Испанец пропустил практически весь сезон 2023 года из-за травм и операции.