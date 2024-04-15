Надаль подтвердил свое участие на турнире в Барселоне
Испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил участие на турнире категории АТР 500 в Барселоне после травмы.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил участие на турнире категории АТР 500 в Барселоне после травмы.
«Я приехал сюда, можно сказать, в последний момент, потому что не знал, смогу ли я играть. Завтра вы увидите меня на корте», — приводит слова Надаля Sport.es.
16 апреля, Надаль в матче первого круга встретится с итальянцем Флавио Коболли.
Ранее Надаль снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за проблем со спиной. Последний официальный матч испанец провел 5 января на турнире в Брисбене. Затем он отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии. 3 марта Надаль сыграл в выставочном матче в Лас-Вегасе против соотечественника Карлоса Алькараса.
37-летний Надаль выиграл 22 титула на турнирах «Большого шлема», рекордные 14 раз он победил на «Ролан Гаррос». Испанец пропустил практически весь сезон 2023 года из-за травм и операции.
Из российских теннисистов в Барселону приехали Андрей Рублев, недавно он сенсационно вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло и не смог защитить титул. Во втором круге Рублев сыграет с американцем Брэндоном Накашимой. Карен Хачанов проведет матч второго круга против испанца Роберто Баутиста-Агута, который выбил из борьбы другого российского теннисиста Романа Сафиуллина. Также сегодня, 15 апреля, в матче первого круга сыграет Павел Котов, он встретится с австрийцем Себастьяном Офнером.