Российский теннисист Рублев вышел в финал «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Тейлора Фритца в полуфинальном матче турнира ATP серии «Мастерса» в Мадриде. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Рублева, который посеян на турнире под 7-м номером. У Фритца был 12-й номер посева. В финале Рублев сыграет с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и чехом Иржи Легечкой.

В проходящем на грунтовом покрытии «Мастерсе» Андрею Рублеву удалось прервать серию из четырех поражений подряд.

Рублеву 26 лет, он является восьмой ракеткой мира, в обновленном рейтинге он переместится на седьмую позицию. Россиянин выиграл 15 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Серию «Мастерс» составляют девять теннисных турниров, которые проводятся Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после турниров Большого шлема. В настоящий момент в серию «Мастерс», помимо Мадрида, входят турниры в американских Индиан-Уэллсе, Майами и Цинциннати, Канаде (Монреаль или Торонто), Монте-Карло, Риме, Париже и Шанхае.

Турнир в Мадриде пропускает первая ракетка мира 36-летни Новак Джокович. Серб — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24.